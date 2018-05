Continuar a ler

O jornal espanhol 'El Confidencial' escreve esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo pode vir a ser punido pelo Real Madrid devido àsdepois da final da Liga dos Campeões, em que deu a entender que estaria de saída do clube. Segundo a publicação, o internacional português não cumpriu o código de ética interno e os merengues estudam, agora, uma sanção.Um grupo de sócios ficou bastante agastado com as palavras do craque, que teria, assim, violado o código de conduta dos 'blancos', "onde se explica qual é a filosofia, normas e sanções que têm de cumprir todos os empregados do clube, para garantir o cuidado com uma boa imagem, responsabilidade e comportamento exemplar."