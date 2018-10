Taça do Rei: Barcelona supera Cultural Leonesa pela margem mínima

Poucos dias depois do arraso na receção ao Real Madrid, que precipitou o adeus de Julen Lopetegui ao banco blanco, o Barcelona puxou dos serviços mínimos e, com uma equipa com algumas unidades secundárias, bateu o Cultural Leonesa por 1-0, em partida da 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Taça do Rei.Com Nélson Semedo como titular e com vários miúdos no onze, o Barça apenas conseguiu o golo do triunfo já nos descontos, graças à pontaria do francês Clement Lenglet, que depois de saltar do banco aos 61' fez a rede balançar meia hora volvida. Um golo que chegou para definir o triunfo culé, que agora terá de ser confirmado dentro de mês e meio, na segunda mão, agora a disputar em Camp Nou.Consulte o direto do jogo