Dani Parejo renova com o Valencia até 2022

O médio espanhol Dani Parejo, capitão do Valencia, prolongou por dois anos o contrato com o clube valenciano, até 30 de junho de 2022, informou esta segunda-feira o oitavo classificado do campeonato espanhol.O novo contrato de Parejo, que cumpre a oitava temporada ao serviço do Valencia, clube pelo qual o médio já disputou mais de 300 jogos desde que se transferiu do Getafe, em 2011, contempla uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros.No sábado, o capitão do Valencia, de 29 anos, marcou, de grande penalidade, o segundo golo da equipa valenciana no empate 2-2 alcançado no estádio do Barcelona, campeão espanhol e líder destacado do campeonato, o sétimo marcado pelo médio esta época.