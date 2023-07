David Silva despede-se do futebol: «Hoje é um dia triste para mim»

David Silva, médio da Real Sociedad, anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, que vai deixar os relvados. A lenda do Manchester City sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo no passado dia 21, o que acabou por levar o espanhol de 37 anos a decidir 'pendurar' as chuteiras antecipadamente.

"Hoje é um dia triste para mim. Hoje é o dia que digo adeus ao que dediquei toda a minha vida [futebol]. Hoje é o dia que me despeço dos meus colegas, que são como família para mim. Vou sentir muito a vossa falta. Chés, Armeros, Celtiñas, Citizens e Txuri Urdines obrigado por me fazerem sentir em casa", disse num vídeo de despedida publicado no seu Twitter, no qual exibe os melhores momentos ao serviço dos vários clubes e da seleção, desde as camadas jovens até atingir o nível sénior.





O experiente jogador, internacional espanhol em 125 ocasiões, tinha renovado com os bascos em maio e preparava-se para cumprir a quarta temporada seguida na equipa orientada por Imanol Alguacil, à qual chegou em 2020, proveniente do Manchester City, mas a grave lesão sofrida na pré-época poderá ter precipitado o final da carreira.

Ao serviço da seleção espanhola, Silva foi campeão do mundo em 2010 e bicampeão da Europa em 2008 e 2012, enquanto ao nível de clubes destacam-se os quatros campeonatos ingleses conquistados com as 'cores' do Manchester City.