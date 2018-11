DAZN garante direitos da Premier League e MotoGP

A DAZN, empresa britânica de direitos televisivos, vai entrar no mercado espanhol em 2019 e garantiu, para já, a transmissão da Premier League e do MotoGP.O serviço de streaming por subscrição acrescenta assim mais um país à sua lista, depois de já estar presente na Áustria, Alemanha, Japão e Suíça desde 2016, Canadá desde 2017 e Estados Unidos e Itália desde este ano. Ainda não é conhecido o preço que será praticado em Espanha, mas deverá ser semelhante ao que a empresa aplica nos outros territórios: 9,99€ por mês. O serviço estará disponível em PC, smart TV, telemóveis, tablets e consolas.A DAZN assegurou a transmissão do Moto GP de 2019 a 2022 e do campeonato inglês de 2019/20 até 2021/22.O grupo tem investido em várias competições de futebol nos países onde está. Na Alemanha, por exemplo, transmite as cinco principais grandes ligas (Alemanha, Itália, Inglaterra, França e Espanha). Em Itália, onde chegou este ano, a marca conta com Cristiano Ronaldo como embaixador. Por sua vez, Luís Figo já foi comentador nos canais do grupo.