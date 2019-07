De Jong cumpre sonho e pisca o olho a De Ligt

O médio De Jong foi apresentado num Camp Nou com cerca de 20.000 adeptos. Após assinar o contrato válido por cinco épocas, o holandês deu os habituais toques na bola e disputou uma peladinha com a miudagem da Barça Academy. Beijou o emblema e escutou uma ovação! "O meu sonho sempre foi jogar no Barcelona, pois sempre tive uma forte ligação à filosofia de Cruijff", confessaria, mais tarde, na conferência, adiantando que gostaria de utilizar o dorsal de sempre... o 21.

De Jong contou não ter sido complicado deixar o Ajax. "Os dirigentes do Barcelona foram à Holanda e convenceram-me", assinalou o médio de 22 anos, mostrando-se feliz por partilhar o balneário com Messi: "Estou contente por jogar com ele. O plantel do Barça está recheado de jogadores de imenso talento..."

O novo reforço do clube blaugrana não deixou de piscar o olho a De Ligt, o central do Ajax que vem suscitando o interesse, entre outros, da Juventus e do Barcelona. "Gostaria que De Ligt viesse para aqui, mas esse assunto não é da minha competência."

Bartomeu dá explicações

O presidente do Barcelona aproveitou o dia de ontem para passar em revista alguns dossiês da atualidade culé. Deu a entender, por exemplo, que será muito difícil contratar Neymar ao Paris SG. "Sabemos que Neymar quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que Neymar saia. Portanto, não há assunto! Se Messi nos pediu para fazer regressar Neymar? Messi nunca nos pediu jogadores, acabemos de vez com esse mito...", disse Josep Maria Bartomeu, comentando ainda a aquisição de De Jong: "Hoje é um dia especial! É um motivo de alegria para nós o melhor jogador do Ajax vir jogar para o Barcelona!"