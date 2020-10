Defesa do Cádiz após ganhar ao Real Madrid: «Bebi uma garrafa de whisky de uma vez»

A surpreendente vitória do Cádiz sobre o Real Madrid no último sábado, no Santiago Bernabéu, foi muito comemorada por Fali, defesa da equipa da Andaluzia. Ao programa El Larguero, da Cadena SER, o jogador contou que no outro dia de manhã bebeu uma garrafa de whisky.





"Vou ser sincero, no domingo de manhã telefonei ao meu primo e disse-lhe: 'traz a guitarra que vamos beber uma garrafa de whisky. Bebi-a de uma vez", contou Fali, fazendo questão de esclarecer que o primo tinha sido testado à covid-19. "Ele foi a minha casa porque tinha passado no teste. Se vocês o ouvirem tocar guitarra também se embebedavam, como eu..."Fali contou também uma conversa que teve com Benzema. "Olhou-me quando lhe perguntei que perfume estava a usar. 'Sabes que cheiras muito bem?'. Perguntei-lhe isto num momento em que o jogo estava parado. O cheiro do Jovic era igual."