Defesa do Saragoça entre os 9 detidos no âmbito de investigação por viciação de resultados

A polícia espanhola deteve esta terça-feira 9 pessoas na segunda fase da 'Operação Oikos', que investiga a viciação de resultados no futebol do país vizinho. E entre os detidos está Francisco Javier Atienza Valverde, defesa central do Saragoça conhecido por Pichu Atienza.O jogador está a recuerar de uma lesão no joelho desde o início de novembro e não tem, por isso, estado integrado nos trabalhos da equipa. O Saragoça só soube do sucedido minutos antes do treino desta manhã.À semelhança da maior parte dos detidos, Pichu Atienza tem um passado ligado ao Huesca, clube que representou em 2014/15, embora não tenha chegado a coincidir com muitos dos implicados anteriormente detidos.Iñigo López, ex-jogador do Deportivo da Corunha, Agustín Lasaosa, ex-presidente do Huesca, Juan Carlos Galindo, antigo líder do departamento médico do mesmo clube, voltaram a ser presos hoje. Já tinham sido detidos em maio mas haviam sido libertados.Além destes foi também preso Carlos Laguna, diretor financeiro do Huesca.