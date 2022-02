Defesa ucraniano do Sp. Gijón: «Quero ir para a guerra ajudar o meu povo»

Vasyl Kravets, defesa do Sp. Gijón, ofereceu-se para ajudar o seu país, a Ucrânia, na sequência das invasões russas. O lateral explicou que "não sabe disparar uma arma", mas que está disposto a tudo para prestar auxílio ao povo que o viu nascer."Quero ir para a guerra e ajudar o meu povo, mas não posso fazê-lo porque não sei disparar, não sei como me mover, como recarregar uma arma... mas quero ajudar. Se pudesse ir, iria para a linha da frente", afirmou em entrevista à 'Radio Marca'.E prosseguiu: "Estamos muito f... Estão a matar pessoas até nos hospitais. Tudo é culpa de Putin. Não quero dizer que é culpa da Rússia, mas sim dele. Somos um país que quer viver tranquilo. Não queremos atacar ninguém, queremos viver bem e tranquilos".Kravets contou ainda que tenta estar em contacto com a família ao máximo. "A minha família não pode sair de casa. Falo com eles a cada hora ou de duas em duas. Estava a treinar normalmente e a minha cabeça não estava no treino. A Europa e a América têm de parar tudo. Eles vão a outro país matar mais pessoas. É impressionante ver vídeos e ouvir as vozes das crianças", rematou.