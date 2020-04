Del Bosque: «Neymar está entre os cinco melhores do Mundo mas não é um bom exemplo»

Vicente del Bosque não acredita no regresso de Neymar ao Barcelona, apesar do avançado do Paris Saint-Germain ser "um dos cinco melhores jogadores do Mundo".





Em entrevista concedida ao 'Mundo Deportivo', o ex-selecionador espanhol abordou a possibilidade do brasileiro regressar a Camp Nou e como a opinião dos antigos companheiros em nada deverá contribuir para a transferência."É um miúdo complicado. Para mim não é um bom exemplo. E para que conste, acho-o um grande jogador. Se me pedisses para te dizer os melhores cinco jogadores do Mundo, ele estaria de certeza nessa lista. Mas dentro do campo tenta enganar, finge muito. E ainda por cima, saiu do Barcelona…", começou por dizer o técnico espanhol."São os clubes que devem decidir quem contratam ou não. Não se deve fazer caso do que dizem os jogadores, para isso é que existem os diretores desportivos. É muito raro ver um futebolista falar mal de um antigo companheiro de equipa. Não me recordo de nenhum caso, aliás", concluiu.Recorde-se que o internacional canarinho foi contratado pelos parisienses em 2017, por uma verba recorde de 222 milhões de euros.