«Demagogo e mentiroso, pedaço de m....»: as duras críticas de ex-jogador ao líder do Podemos

O ex-futebolista José Antonio García Calvo fez duras críticas nas redes sociais ao número 2 do Governo espanhol e o líder do Podemos, Pablo Iglesias, por causa da forma como está a ser gerida a pandemia do Coronavírus no país. "És escória Pablito! Puto demagogo e mentiroso. Beija a bandeira e não te limpe com ela, seu pedaço de m...!", referiu o antigo jogador de 44 anos, que vestiu as camisolas de Real Madrid, Atlético e Valladolid.





De acordo com os dados atualizados segunda-feira o número de óbitos em Espanha subiu para os 7.340. No total já foram infetadas 85.195 pessoas.O país tem 5.231 doentes internados nos cuidados intensivos. 16.780 pessoas tiveram alta e estão curadas.Desde o início da pandemia, Espanha registou um total de 85.195 casos de covid-19, dos quais 7.340 morreram e 16.780 tiveram alta e são considerados como curados.