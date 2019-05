Dembelé é baixa no Barcelona para jogo com o Liverpool

O internacional francês Ousmane Dembelé, do Barcelona, vai falhar a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, devido a lesão, informou este domingo o clube espanhol.O campeão espanhol especificou que os exames confirmaram o diagnóstico de uma lesão muscular na coxa direita do jogador francês, a dois dias do jogo frente ao Liverpool, em Anfiel Road.Na primeira mão das meias-finais da Champions, o Barça venceu por 3-0, com golos de Luis Suárez, aos 26 minutos, e de Lionel Messi, aos 75 e 82.No sábado, com o título espanhol já garantido, o Barcelona perdeu diante do Celta de Vigo, por 2-0, num jogo em que Dembelé saiu aos seis minutos, lesionado, e no qual Ernesto Valverde recorreu aos menos utilizados.Esta época, o avançado, campeão mundial pela França, disputou 42 jogos pelos catalães e marcou 14 golos.Lista de convocados: Ter Stegen, Nelson Semedo, Piqué, Ivan Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Rafinha, Cillessen, Malcolm, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Prince, S. Roberto, Vidal, Umtiti, Vermaelen, Aleñá, Iñaki Peña e M. Wague.