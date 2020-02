Dembélé vai ser operado na próxima terça-feira na Finlândia

O futebolista internacional francês Ousmane Dembélé, avançado do Barcelona, vai ser operado na próxima terça-feira a uma rotura completa do tendão proximal do bíceps femoral da perna direita, informou hoje o bicampeão espanhol.

Dembélé, que vai ser operado em Turku, na Finlândia, lesionou-se na segunda-feira, durante um treino, quando estava já na fase final da recuperação de uma lesão muscular na mesma região, sofrida no jogo com o Borussia Dortmund, em 27 de novembro de 2019.

O clube catalão só anunciará o período estimado de paragem de Dembélé após a realização da intervenção cirúrgica, mas tudo indica que o avançado, de 22 anos, deverá ficar afastado da competição até ao fim, da época 2019/20.