Deportivo cai na terceira divisão

O Deportivo da Corunha desceu à segunda divisão B espanhola, apesar de ter o seu último jogo adiado, devido a 7 casos de Covid-19 na comitiva do Fuenlabrada. O clube entrou para a última jornada a depender de outros, sendo traído pelas vitórias do Albacete e do Lugo. Campeões espanhóis na temporada de 1999/2000, o Depor vai regressar a um escalão que não conhece desde a longínqua época de 1980/1981.