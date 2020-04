Deputada espanhola ataca político rival depois de o confundir com Özil

Almudena Negro é jornalista e deputada espanhola do Partido Popular e esta semana cometeu uma gaffe ao confundir o futebolista alemão Mesut Özil com um político rival.





Señora, no difunda bulos. El de la foto es Mesut Ozil. Yo tengo menos dinero pero mi abuela dice que soy más guapo y a mi me vale. https://t.co/miqN2G4ifw pic.twitter.com/Qz7OYnvym0 — Pablo Perpinyà #YoMeQuedoEnCasa (@P_GomezPerpinya) April 3, 2020

Negro quis denunciar publicamente o seu adversário político Pablo Gómez Perpinyà, porta-voz do partido Más Madrid, e nas redes sociais partilhou uma fotografia com a seguinte legenda: "É assim que a esquerda funciona. @P_GomezPerpinya a jogar FIFA, enquanto os deputados @populares trabalham".O problema é que a fotografia era de Mesut Özil e foi publicada no Instagram do futebolista em 2017.A deputada caiu numa 'fake news', tendo levado resposta de Pablo Gómez Perpinyà. Também muitos seguidores deram conta da gaffe, atacando Almudena Negro de não verificar a informação, sublinhando que é além de deputada também jornalista. Porém, Almudena Negro não se calou e voltou à carga, afirmando que a fotografia até poderia ser de Özil a jogar, mas a publicação a divulgar um torneio de videojogos era de Peroinyà.