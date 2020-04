Dérbi basco da final da Taça do Rei vai jogar-se... à varanda

Era uma final inédita e estava marcada para 18 de abril mas acabou adiada devido à pandemia do coronavírus. O dérbi do País Basco entre Athletic Bilbau e Real Sociedad iria coroar o vencedor da Taça do Rei de Espanha no Olímpico de Sevilha e a 'afición' terá de esperar pelo duelo dentro das quatro linhas mas pode apoiar... à varanda.





Isto porque um grupo de adeptos do Athletic decidiu promover nas redes sociais a iniciativa 'derby nas varandas' e com ela desafiar os apoiantes das duas equipas a decorarem as varandas das cidades de Bilbau e San Sebastián com bandeiras, cachecóis e outros adereços com as cores das duas equipas precisamente no dia 18.O mesmo grupo de adeptos quer que o dia seja animado com "pintxo pote y bilbainadas" (um aperitivo de bebida com espetadas e músicas tradicionais da região) e ainda que, ao final da tarde, depois do já habitual aplauso aos profissionais de saúde que combatem a pandemia, sejam entoados os hinos de cada equipa nas respetivas cidades.Para terminar a festa em beleza os adeptos sugerem que seja cantada a música basca 'Txoria Txori', de Mikel Laboa, nas duas cidades.