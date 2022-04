Dérbi das Astúrias entre Sporting Gijón e Oviedo termina em socos e empurrões no relvado

Lamentable el final del derbi asturiano. Ha habido celebración con algún gesto del Oviedo que sobraba, pero lo que le han hecho a Femenías entre varios jugadores del Sporting es… bueno, juzgad vosotros pic.twitter.com/9QFZxlbbEo — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 16, 2022

O dérbi deste sábado entre Sporting Gijón e Real Oviedo (0-1), da segunda divisão espanhola, ficou marcado por confrontos lamentáveis após o apito final ainda no relvado, a envolver vários jogadores da equipa da casa e o guarda-redes da formação visitante, Joan Femenías."Não souberam ganhar, foram festejar a vitória em frente aos nossos adeptos", explicou no final do encontro Jean-Sylvain Babin, central do Sporting Gijón, para justificar os socos e empurrões ao guardião adversário.Femenías esclareceu o sucedido, garantindo que apenas comemorou a vitória da equipa. "Perguntaram-me o que estava a fazer a comemorar a vitória. Agora não se pode celebrar como deve ser... não aconteceu mais nada, eu estava do outro lado do campo onde não estão as claques, estava a saltar de felicidade. Simplesmente comemorei a vitória, levantei o punho sem fazer qualquer gesto que pudesse insultar alguém, quando senti um empurrão pelas costas".Com esta vitória, o Real Oviedo ocupa o 6.º lugar da segunda divisão espanhola. O Sporting Gijón é 17.º classificado, com 19 pontos de vantagem relativamente ao 22.º e último colocado, o Alcorcón.