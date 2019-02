Dérbi de atletas trocados e treinadores amigos

Garras afiadas... vai jogar-se o dérbi de Madrid. O merengue Morata ataca pelo Atlético e o colchonero Courtois guarda a baliza do Real. Simeone não se alonga a comentar a situação do belga. "É um grande guarda-redes. Não sei como será recebido... Quem é o jogador mais determinante do Real? Modric!", diz o técnico do Atlético, recordando o tempo em que dirigiu Solari no San Lorenzo: "Conheço-o há imenso tempo. Fico satisfeito quando o encontro."Solari deixa Isco de fora por lesão e desvaloriza o cansaço acumulado na Taça. "Os jogadores estão bem, é um prazer vê-los jogar e treinar", afirma o treinador do Real, lembrando a experiência com Simeone: "Gosto dele, respeito-o. Fomos companheiros na seleção e ele depois treinou-me no San Lorenzo."Guardiola explica porque não considera o Real a melhor equipa da década. "Ganhou três Champions e volta a ser favorito. Mas não é a melhor equipa da década. Basta somar as vitórias na liga e na Taça. A Juve, o Barça e o Bayern venceram seis ou sete, o Real só dois. Espero que agora Solari tenha percebido a mensagem", anota o técnico do City.