William Carvalho aparece desenquadrado e deixa sugestão ao plantel do Betis

Os tweets Os tweets

Sugestão 1 Sugestão 1

Sugestão 2 Sugestão 2

Estamos habituados a ver as fotos de equipa no início das partidas com os jogadores colocados em duas filas, bem alinhadinhos, a olhar para a câmara. Mas não é assim quando falamos do Betis e a culpa é de William Carvalho.Na foto do onze captada em San Siro, antes dopara a Liga Europa, que os espanhóis venceram por 2-1, o português parece estar a passear atrás dos colegas. O Betis brincou com a situação no Twitter. "Fizemos tantas coisas boas ontem que até nos deu tempo para inventar uma nova forma de posar para a fotos do onze inicial. Não é assim, William Carvalho?"O jogador português entretanto respondeu, na mesma rede social: "Que vos parece fazermos isto em todos os jogos, já que a coisa até nem correu mal?"Os adeptos aprovaram e até deram algumas sugestões...