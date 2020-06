Destino de Raúl de Tomás pode ser a 2.ª divisão: contrato não tem cláusula liberatória

O jornal espanhol 'As' revela este domingo que o contrato de Raúl de Tomás com o Espanyol não tem nenhuma cláusula que lhe permita deixar o clube em caso de descida de divisão, nem prevê uma diminuição na cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros. Por isso, o destino do jogador, que em janeiro chegou proveniente do Benfica ao clube espanhol, pode ser a segunda divisão.





Além disso, todos os jogadores que assinaram em janeiro - além de RDT chegaram Leandro Cabrera, Adrián Embarba e Oier Olazabal - acordaram uma diminuição dos salários em caso de despromoção.Assim, para De Tomás sair e não jogar no escalão secundário na próxima época - se se confirmar a descida - será necessário alguém pagar 60 milhões ou algo parecido com isso. Mas é muito possível que o Espanyol aceite negociar aquele valor.O Espanyol - que hoje defronta o líder Real Madrid - vive uma situação muito complicada. Não só está em vias de ser despromovido, como ainda enfrenta aRaúl de Tomás entrou no Espanyol com quatro golos em outros tantos jogos, mas depois foi vítima de lesões que têm condicionado o seu rendimento.