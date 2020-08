Deyverson oficializado no Alavés

Deyverson está de volta ao Alavés. O avançado brasileiro, antigo jogador do Belenenses e Benfica, foi este domingo anunciado como reforço dos bascos, chegando ao clube por empréstimo do Palmeiras. O jogador brasileiro de 29 anos, que em Portugal representou Benfica e Belenenses, regressa ao clube espanhol depois de lá ter estado em 2016/17, então por empréstimo do Levante.





Deyverson acaba por permanecer em Espanha, depois de ter passado os primeiros seis meses de 2020 no Getafe, numa passagem na qual se destacou pelo golo marcado diante do Ajax, nas rondas a eliminar da Liga Europa.