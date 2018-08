Continuar a ler



Capel





Diego Capel é reforço do Extremadura UD para os próximos dois anos, equipa recém-promovida à 2.ª divisão espanhola. O esquerdino, que passou pelo Sporting entre 2011 a 2015, estava sem clube depois de ter rescindido com o Anderlecht, onde esteve apenas durante uma temporada.O extremo, de 30 anos, volta assim ao futebol espanhol, depois de ter representado o Sevilha durante maior parte da sua carreira, mudando-se depois para o emblema de Alvalade. Do Sporting, Capel passou pelo Génova e Anderlecht. Na temporada passada, o internacional espanhol não conseguiu encontrar clube, tendo ficano uma temporada sem jogar.