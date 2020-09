Diego Costa diz que dupla com Suárez promete fazer estragos: «Assim um morde e o outro bate»

A estreia de Luis Suárez com a camisola do Atlético Madrid não deixou dúvidas de que o avançado uruguaio é uma grande contratação por parte dos colchoneros (apontou dois golos e fez uma assistência em apenas 20 minutos diante do Granada). Essa é, pelo menos, a opinião de Diego Costa.

"É muito bom tê-lo como companheiro. Assim um morde e o outro bate", começou por dizer o avançado brasileiro naturalizado espanhol, em declarações no final do encontro citadas pela imprensa desportiva espanhola.

"Temos um jogador como o Luis [Suárez] que por sorte nossa saiu do Barvelona, não sei como é que uma equipa como essa deixá-lo-ia sair, mas para nós ainda bem. Vai dar-nos muito com os seus golos e também dentro do balneário com o seu espírito guerreiro, vontade de ganhar e de conquistar títulos", acrescentou.