Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diego Costa faz acordo com o Fisco espanhol Avançado do At. Madrid declarou-se culpado de um crime fiscal que lesaria o Estado espanhol em cerca de 1,1 milhões euros





Diego à saída do tribunal

• Foto: EPA