Diego Costa foi operado com sucesso e rumores colocam-no na China

Diego Costa foi esta quarta-feira operado com sucesso ao pé esquerdo, informou o Atlético Madrid. O avançado de 30 anos foi submetido a uma intervenção cirúrgica no Brasil, país de onde surgem hoje rumores que o colocam muito perto de assinar contrato com clube chin~es.Segundo a imprensa brasileira, o Tianjin Quanjian, clube onde alinha Alexandre Pato, está interessado na contratação do avançado, abrindo assim as portas à possibilidade do Atlético Madrid avançar por Cavani Diego Costa tem contrato com o clube espanhol até 2021, estando o seu valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros.