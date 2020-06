Diego Costa volta ao golos pelo Atlético Madrid com dedicatória especial

Diego Costa apontou este domingo o terceiro golo na presente edição da La Liga no clássico frente ao Athletic Bilbao. Depois de Iker Muniain ter inaugurado o marcador no estádio San Mamés aos 37 minutos, o avançado do Atlético Madrid empatou a partida logo a seguir e com um golo que teve dedicatória especial.





Após bater o guarda-redes basco, Diego Costa correu em direção ao banco colchonero e elevou a camisola de Virginia Torrecilla, internacional espanhola de 25 anos que representa a equipa feminina do Atlético Madrid e que, recentemente, foi submetida a uma neurocirurgia devido a um tumor cerebral.Recorde-se que o avançado não marcava com a camisola do Atlético desde 19 de outubro, no empate (1-1) caseiro com o Valencia.