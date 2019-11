Diego Martínez renova até 2021

O Granada anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Diego Martínez por mais uma temporada. O treinador da equipa dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte terminava o vínculo no final desta época mas as boas prestações da equipa 'valeram' a extensão até 2021.





A formação espanhola está atualmente no 9º posto em La Liga, com 20 pontos somados, decorridas que estão 13 jornadas.