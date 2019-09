Diego Simeone e a substituição de João Félix: «Temos de cuidar do rapaz»

Com a visita ao Lokomotiv Moscovo, para a Champions, já na terça-feira, Diego Simeone acabou por justificar a substituição de João Félix – uma decisão que mereceu assobios de alguns dos 68.032 adeptos (um recorde do Wanda Metropolitano) presentes no estádio – com a necessidade de poupar o internacional português.





"É normal, mas temos de cuidar do rapaz. Tem apenas 19 anos. Houve um momento do jogo em que entendi que era melhor entrar alguém com mais energia. Seja hoje, amanhã ou depois, queremos que João Félix dê o seu melhor", adiantou o técnico colchonero. Quanto ao jogo, Simeone admitiu que deu "muito trabalho" e sublinhou: "Temos de melhorar muitas coisas. Cometemos muitos erros que não podemos cometer."

Recorde-se que o Atlético Madrid empatou em casa com o Real Madrid (0-0).