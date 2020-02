Diego Simeone e o lance sobre Morata: «Está lá o VAR, o árbitro, o quarto árbitro…»

O Atlético Madrid perdeu (1-0) com o Real Madrid, na visita ao Santiago Bernabéu, em jogo da 22.ª jornada da La Liga e alcançou o terceiro jogo consecutivo sem vencer para o campeonato, situação que deixa a formação colchonera numa situação complicada.





Momentos após o final do encontro, Diego Simeone acredita que os rojiblancos realizaram "uma boa partida", lamentando a pouca eficácia que a equipa teve junto à baliza merengue. Sem querer criar alarmismo, o treinador do Atético Madrid apontou ao trabalho, de forma a mudar o rumo dos últimos resultados já na próxima partida, diante do Granada."Fizemos uma boa partida. O primeiro tempo foi muito bom, tivemos várias oportunidades só que não conseguimos aproveitá-las. No segundo tempo eles arrancaram bem, fizeram uma jogada bonita que deu em golo e no final nós empurrámo-los, mas não conseguimos chegar ao empate. Agora é continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo", afirmou o técnico argentino."Está lá o VAR, o árbitro, o quarto árbitro… não vi.""Claro que há. Devemos trabalhar para melhorarmos. Há baixas que vão regressar e que vão dar-nos a possibilidade de continuar a melhorar e lutar.""Tenho um plantel muito competitivo e seguramente que vamos atingir os objetivos que precisamos com o passar dos jogos e repetindo, sobretudo, aquilo que fizemos durante a primeira parte", concluiu.