Diego Simeone vai casar-se este sábado: dos trajes dos convidados à aula de ioga

Depois de se terem casado pelo registo civil em junho, em Buenos Aires, Diego Simeone e Carla Pereyra vão voltar a dar o nó na Toscana, no próximo sábado. O jornal 'As' revela como vai decorrer a cerimónia.Na sexta-feira, dia anterior ao casamento, os convidados chegarão ao aeroporto Américo Vespúcio, em Florença, através de voos oferecidos pelos noivos, sendo depois transportados para um hotel. Nessa noite, haverá uma festa italiana de pré-casamento, onde vão estar os noivos com todos os convidados.O dia de sábado tem várias atividades prévias ao casamento, nomeadamente ioga, estando a cerimónia marcada para as 18h30 locais, com Carla a ser acompanhada pelo seu pai e Simeone pela sua mãe. Os noivos pediram ainda aos convidados para se vestirem de acordo com as indicações que lhe foram fornecidas e para não publicarem vídeos e fotografias do momento nas redes sociais.Uma última nota para as pessoas que foram convidadas: Enrique Cerezo (presidente do Atlético Madrid) e Miguel Ángel Gil Marín (dirigente do clube) vão marcar presença, tal como os jogadores que não tiverem compromissos de seleções no fim-de-semana.