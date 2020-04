Diogo Dalot sobre João Félix: «Tem capacidade para ser uma referência no futebol europeu»

Diogo Dalot não tem dúvidas que João Félix tem capacidades para ser "uma referência do futebol europeu".

O lateral-direito português afirmou, em declarações à página oficial do Instagram da 'Eleven Sports', manter contacto com o jogador do Atlético Madrid, que conheceu com apenas 8 anos de idade, nos sub-10 do FC Porto.

"Não me surpreende esta ascensão do João Félix. É um motivo de orgulho vê-lo crescer porque partilhei o início do futebol com ele. Tem capacidade para ser uma referência no futebol europeu. Continuo em contacto com o João Félix. No outro dia desafiou-me a jogar Playstation mas ainda não foi possível. Em breve jogamos", assumiu.