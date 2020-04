Diogo Salomão: «Valerón? Dava vontade de parar o treino e vê-lo jogar sozinho»

Diogo Salomão não esquece os momentos partilhados com Juan Carlos Valerón, antigo jogador de Deportivo e Atlético Madrid, com quem teve oportunidade de partilhar balneário na formação de Corunha.

"Era um craque, um mágico da bola. Dava vontade de parar o treino e vê-lo a jogar sozinho. Quando fui para lá, o Zapater [antigo avançado espanhol dos leões] disse-me: 'Salomão, se tiveres apertado ou com algum problema, passa a bola ao Valerón. Dá-lhe a bola que ele resolve'. Era impressionante a facilidade que ele tinha em colocar-se no campo, em ter sempre a decisão certa, a qualidade no último passe era mesmo impressionante. Ele jogava a andar", confessou.

Se tivesse que escolher o momento mais arrepiante de toda a carreira, Diogo Salomão escolheria o golo ao Barcelona, em 2015, que evitou a descida de divisão do Deportivo naquela temporada.

"Permitiu que mantivéssemos a equipa na primeira divisão. Por tudo o que simbolizou. Pelo ambiente, por termos estado a perder por 2-0 ao intervalo com dois golos de Messi. Esse é o momento arrepiante da minha carreira", apontou.

Diogo Salomão que aproveitou ainda para tecer largos elogios ao astro argentino. "Para mim, é o meu ídolo. Dos jogadores que estão no ativo, é o que eu mais admiro. Ter a oportunidade de jogar contra ele é ter a oportunidade de ver o que ele faz ao vivo, tirar notas, mas é impossível fazer aquilo que ele faz. É um absurdo. Não tem comparação o que ele faz no futebol, tanto ele como o Ronaldo, meto-os no mesmo saco. Em termos de números, não têm comparação. São os melhores dos últimos 15 anos."