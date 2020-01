Dois jogos, dois golos: Raul de Tomas marca na vitória do Espanyol frente ao Villarreal

O futebolista espanhol Raul de Tomas, transferido neste mercado de inverno do Benfica para o Espanyol, voltou a marcar este domingo.





Depois de ter marcado na estreia , na terceira eliminatória da Taça do Rei, o avançado apontou agora o 2.º golo do Espanyol (46') frente ao Villarreal (triunfo por 2-1).No dia 12, RDT entrou aos 61 minutos no encontro fora com o San Sebastián de los Reyes, emblema da segunda divisão B, e fez o 2-0 final aos 85 minutos.