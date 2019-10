Domingos Duarte dá vitória ao Granada frente ao Osasuna

O central português Domingos Duarte deu, esta sexta-feira, a vitória (1-0) ao Granada sobre o Osasuna, em jogo que abriu a nona jornada da I Liga espanhola de futebol, reforçando o estatuto de equipa sensação do campeonato.





O golo que decidiu a partida foi marcado pelo ex-central do Sporting, aos 38 minutos, na sequência de um livre do flanco esquerdo do seu ataque, ao qual Domingos Duarte correspondeu com uma cabeçada para o fundo das redes.Com este triunfo, a equipa andaluz, recém-promovida à I Liga, subiu provisoriamente ao segundo lugar da Liga espanhola, com 17 pontos, menos um apenas do que o líder Real Madrid, que se desloca no sábado a Maiorca, e mais do que o FC Barcelona, que visita no mesmo dia o País Basco para defrontar o Eibar.