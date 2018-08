Empenhado em garantir a contratação de André Gomes junto do Barcelona, o West Ham terá apresentado nos últimos dias a primeira proposta oficial pela transferência do médio português, segundo adianta a Esports3, em informação citada pelo jornal 'Mundo Deportivo'.Ainda que não revele qual o desfecho dessa primeira investida, a emissora catalã adianta que o negócio poderá ter mesmo pernas para andar e que a chave para o sucesso do mesmo pode ser Domingos Quina, médio português de 18 anos que representa o West Ham.Seguido pelos catalães há algum tempo, o jovem médio, recentemente campeão da Europa de Sub-19, poderá facilitar as negociações, ainda que os contornos de uma eventual negociação permaneçam por conhecer, especialmente se se tratará de uma troca ou se Quina servirá para 'descontar' algum do valor a pagar ao Barça por André Gomes.

Autor: Fábio Lima