Dono do Almería avisa jogadores: «Conheço todos os lugares noturnos aqui... e em Málaga também...»

Apesar de ainda estar nas posições cimeiras da Segunda Liga espanhola - em 3.º, com 46 pontos -, o Almería não vive propriamente o melhor dos momentos, já que leva seis jogos seguidos sem ganhar. Na prática a viragem de ano foi má conselheira para a equipa de Daniel Carriço e Samú Costa, que em 2022, em seis jogos, perdeu cinco e empatou um. Farto do mau momento, o sempre polémico dono do clube, o magnata árabe Turki-Al Sheikh, recorreu às redes sociais para deixar um sério aviso aos jogadores, numa espécie de 'indireta' quanto ao seu profissionalismo."Controlo o comportamento dos jogadores do Almería. Conheço todos os lugares de vida noturna da cidade e se um jogador não quiser dormir tem duas horas de viagem até Málaga. E aí também conheço todos os lugares", atirou o Turki-Al Sheikh, que considera ser já algo recorrente esta baixa de forma neste período do ano: "Ainda que a Segunda Liga seja muito complicada, a equipa perde sempre pontos na segunda volta da época. Conseguimos apenas um ponto desde que voltámos de férias e baixámos do primeiro para o terceiro lugar".