Dono do Almería em nova polémica: saudita mostra adepta de burka após vencer sorteio de carro

Ao comando do Almería, o investidor saudita Turki Al-Sheikh tem feito correr muita tinta não só pelas iniciativas que tem levado a cabo no clube, mas pelas polémicas em que se tem visto envolvido. Desta feita, o saudita causou mesmo mal-estar entre os adeptos do clube andaluz por uma publicação no seu Twitter na qual mostra uma mulher com burka, uma das premiadas com um carro que Al-Sheikh sorteia nos jogos em que a sua equipa joga em casa.Na publicação, a mulher surge com uma camisola do Almería, o que gerou muitas críticas nas redes sociais por parte dos adeptos que não querem ver a imagem do clube vinculada a uma burka. Al-Sheik publicou também um vídeo no qual a vencedora agradece a Alá e "a sua excelência Turki Al-Sheikh".O facto de na Arábia Saudita, onde o magnata é ministro dos Entretenimento, continuam a existire fortes restrições às mulheres nos estádios de futebol - onde não podem ir sozinhas ou, caso o façam, ficam numa zona separada nas bancadas - motivou também fortes críticas ao tweet de Al-Sheikh.