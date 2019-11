Dono do Almería pisca o olho a Messi: leva-o a visitar mansão e a conhecer a noite de Riade

Turki Al-Sheikh, o dono do Almería, nunca escondeu ter planos audaciosos para o clube da Andaluzia e tudo tem feito para que a sua equipa seja notícia. Da oferta de carros , à tentativa de mudar o emblema do clube , à autêntica revolução no plantel - e treinadores... - o saudita joga todas as cartadas possíveis e até chamou Lionel Messi a jogo. Como? Juntando o útil ao agradável.Desta feita, e depois de já ter 'aliciado' o craque argentino a vestir a camisola do Almería no futuro, Al-Sheikh convidou Messi a ir à sua mansão na Arábia Saudita - onde a albiceleste foi vencer o Brasil por 1-0 no Superclássico - assistir ao Elche-Almería (jogo da 2.ª divisão espanhola que terminou com um empate a uma bola). Com o camisola 10 do Barcelona estiveram Dybala, De Paul, Agüero e Lo Celso, e Messi deixou até uma mensagem de tranquilidade a Turki depois de este ter visto o seu Almería ganhar apenas um jogo nos últimos dez, sublinhando que ainda há muito campeonato para disputar.Ora, como bom anfitrião, Al-Sheikh andou a mostrar as vistas a Messi e foi partilhando vários vídeos nas redes sociais do passeio com Messi, um dos quais dentro de um carro a caminho da Riyadh Season Boulevard, uma zona de grande animação em Riade.Recorde-se que a Argentina disputa na segunda-feira um particular com o Uruguai, em Telavive (19h15).