Dortmund terá tentado a contratação de Samuel Lino quando estava no Gil Vicente

Atualmente a brilhar em Espanha ao serviço do Valencia, clube ao qual foi emprestado pelo Atlético Madrid, Samuel Lino colecionou interessados durante o seu período no Gil Vicente. Além do FC Porto, como o próprio admitiu , também os alemães do Borussia Dortmund terão tentado a contratação do exremo brasileiro, noticia este domingo o portal espanhol 'Relevo'.Segunda avança a publicação, a formação da Bundesliga terá feito uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador, contudo, essa oferta surgiu demasiado tarde, uma vez que os colchoneros já tinham acertado a transferência de Samuel Lino umas semanas antes, por 6,5 milhões de euros.Confiantes na afirmação futura do brasileiro na equipa orientada por Diego Simeone, o Atlético Madrid emprestou-o sem opção de compra ao Valência e tem o jogador segura com uma cláusula de rescisão cifrada nos 100 milhões de euros.