Douglas (ex-Benfica) vai deixar Barcelona a custo zero

Cinco anos depois de ter assinado pelo Barcelona no meio de muita discórdia, especialmente porque no momento ninguém sabia bem quem era aquele lateral direito que chegava do São Paulo, e de nesse período ter efetuado três partidas pelos catalães e ter sido cedido também em três ocasiões, Douglas prepara-se para se desvincular dos catalães sem deixar grande marca. Em final de contrato, o lateral brasileiro de 27 anos tem o seu futuro nas mãos e, segundo o próprio... interessados não faltam."Ainda tenho contrato com o Sivasspor. Tenho muito respeito às pessoas daqui, tenho amigos, como o presidente ou o vicepresidente. Quando chegar o momento irei planear o futuro, mas ainda sou jogador do Sivasspor e estou à espera do final da Liga. Recebi várias propostas, não vou mentir, mas não foram apenas da Turquia, mas também do Japão e de Itália. Como já disse, nunca farei planos antes do final da temporada. Irei de férias, falarei com a minha família e espero tomar la a melhor decisão", disse o lateral, que esta época disputou mais de 30 jogos pelos turcos.