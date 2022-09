Drenthe: «Pensei que era um Deus, mas também gostava de festas...»

A peculiar carreira de Royston Drenthe foi esta quinta-feira recordada pelo próprio jogador, que em entrevista ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' lembrou a passagem pelo Real Madrid, aquele que terá sido o auge do seu percurso enquanto profissional de futebol. "Era 2007 e tinha 20 anos, estava no auge da minha carreira. Uma sensação de loucura que é difícil de explicar, era um sonho entrar num balneário de galáticos. São memórias que nunca irei esquecer e que terão sempre um lugar no meu coração. Há uma vida de futebolista e outra pessoal, podes misturá-las até uma certa altura. Agora, dou-me conta que não agi de forma correta. Cometi erros. A vida é curta e temos de ser profissionais", recordou o atleta, que guarda boas memórias de Raúl, Salgado e Guti: "Raúl foi um exemplo, Salgado era como um irmão e o Guti era o meu pai."

Continuando no passado, Royston Drenthe lembrou ainda a curta passagem pelo futebol russo, algo que não estava planeado na carreira. "Ligavam-me todos os dias da Rússia a pedir-me para eu ir para lá jogar. Não queria ir. Passado um mês, dois rapazes apareceram na minha loja. Voltavam todos os dias para tentar convencer-me a ir. Chegou a um ponto em que decidi dar-lhes uma oportunidade e passei um mês num hotel a preparar-me. Senti-me um monstro e logo na minha primeira partida fiz um hattrick", lembrou, sem esquecer uma transferência falhada para a Juventus em 2010/11, altura em que ainda pertencia aos quadros do Real Madrid: "Deixaram de me pagar os salários em dezembro quanto estava cedido ao Hércules. Mas eu estava a jogar bem e a Juventus queria-me. O Real Madrid deu-me luz verde, mas o Hércules não. O dono queria um milhão de euros [pela transferência] e nem sequer era jogador deles. No final, não fui para lá."





Royston Drenthe assume que não estava preparado para ser um profissional de futebol quando se mudou para o Real Madrid. "Não estava pronto para ser profissional. Pensei que era Deus, mas também gostava de festas e para te manteres ao mais alto nível não dá para conciliar as duas coisas", refletiu.Hoje, com 35 anos e a jogar na primeira divisão de Estremadura (Espanha) ao serviço do Racing Mérida City FC, o internacional holandês assume continuar a competir por amor ao futebol. "Podia retirar-me, mas amo o futebol e quero continuar a divertir-me. Falei com os proprietários do Racing City Group e senti-me cómodo com o projeto. Ainda tenho nível para continuar e convenceram-me a jogar mais um ano", finalizou.