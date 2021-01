Drenthe: «Tenho 7 filhos de 4 mulheres diferentes e agora estou solteiro»

Royston Drenthe está de regresso ao futebol espanhol e vai jogar no Racing Murcia do quarto escalão do país vizinho. Aos 37 anos, o antigo internacional holandês denota excesso de peso mas garante que vai trabalhar para ficar em forma.





"Tenho de ir aos poucos. Ainda não estou disponível para jogar, tenho de perder três quilos. Quero mostrar que estou aqui para fazer coisas importantes, que não estou a brincar. Desde segunda-feira que estou a fazer dieta. Sempre comi muito, até porque as minhas tias cozinham muito bem", afirmou Drenthe, numa entrevista bem animada ao programa "El Partidazo", da COPE, na qual também falou... da vida amorosa. "Tenho 7 filhos de 4 mulheres diferentes e agora estou solteiro", atirou o holandês.Contratado pelo Real Madrid ao Feyenoord no verão de 2007, Drenthe jogou três épocas pelos merengues mas não se afirmou no Bernabéu e em 2012 saiu em definitivo. Ainda assim, guarda boas recordações e amizades desse período. "Tenho boas memórias. A cidade é como a minha casa. Os meus melhores amigos no balneário eram o Guti e o Sneijder", recordou. E até deixou um conselho ao presidente: "Se fosse o Florentino Pérez renovava com Sergio Ramos para sempre".