Dribles de Gelson Martins deslumbram em Espanha

Gelson Martins esteve em campo durante 18 minutos no jogo doe o futebolista português deslumbrou, no que aos dribles diz respeito.O extremo, ex-Sporting, é um jogador explosivo, que desequilibra no 1x1 e foi isso que mostrou neste jogo, que marcou a sua estreia oficial em campo pelos colchoneros (esteve no banco na Supertaça Europeia mas não chegou a entrar).Conta o jornal 'Marca' que nos 18 minutos fez três fintas bem-sucedidas, das seis que tentou. "Mais que toda a equipa do Valencia, que só fez duas. Criou constantes situações de perigo no lado direito e obrigou Gayà a preocupar-se mais em defender que em atacar", escreve o desportivo do país vizinho, que acrescenta: "Os companheiros procuravam-no constantemente, para que tentasse romper a linha defensiva do Valencia."Os jogadores do Atlético fizeram no total 12 dribles. Gelson tocou 18 vezes na bola, fez 10 passes, 8 deles certeiros.