Dudek lembra "batalha" entre Mourinho e Guardiola em Espanha: «Foi uma ótima experiência»

Jerzy Dudek recordou a rivalidade entre José Mourinho e Pep Guardiola na altura em que os dois treinadores orientavam Real Madrid e Barcelona, respetivamente. O antigo guarda-redes foi orientado pelo português nos merengues e diz ter sido "uma ótima experiência" presenciar a "batalha" entre os dois."A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona era outro nível. Quando Guardiola e Mourinho chegaram, foi incrível ver a batalha. Podes aprender muito com eles. Tens que prestar atenção a todos os pequenos detalhes. Tens que saber pressionar o árbitro, aprendemos isso com o Barcelona. Mourinho preparou-nos: 'Eles estão o pressionar o árbitro o tempo todo, vocês têm que fazer o mesmo. Não podem desistir. Têm que controlar esse fator também. Temos que parar Messi, ainda que isso seja impossível.' Eles tinham uma grande personalidade. Agora faz falta aquela batalha entre Guardiola e Mourinho. Foi uma ótima experiência", admitiu, em entrevista ao 'AS'.Já sobre a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, Dudek diz ser o mesmo que escolher entre "um Lamborghini ou um Ferrari" e justifica. "Eles são diferentes, mas de classe mundial. Messi marcou a forma como o Barcelona jogava. Entendia o tiki-taka. Era quem executava o sistema. Cristiano [Ronaldo] era diferente, era muito mais completo. Nunca desistia. Era sempre o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Foi sensacional vê-los medir forças em campo. É difícil dizer quem foi melhor para a equipa. Talvez Messi para o Barcelona, mas Cristiano pode jogar em qualquer lugar, em qualquer liga. Não tenho a certeza se Messi poderia fazer o mesmo. Isso mostra o quão forte é. Devemos estar felizes por termos vivido esta rivalidade", referiu.O antigo internacional polaco abordou ainda o duelo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, clubes que representou ao longo da carreira. "São duas grande equipas e surge sempre essa dúvida. O Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões várias vezes, duas delas contra o Liverpool. O Liverpool não conseguiu encontrar forma de vencer o Real Madrid e o sentimento de vingança está sempre presente. A batalha a meio-campo será a chave para a vitória. Os médios do Real Madrid são de classe mundial. As duas equipas têm problemas na zona defensiva e neste momento não têm um jogador como [Cristiano] Ronaldo, nem como Salah no ano passado, quando fez muitos golos ao lado de Mané. Não é o mesmo jogador esta época", apontou.