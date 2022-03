Dyego Sousa renova com Almería até 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado internacional português Dyego Sousa renovou contrato com o Almería até 2024, anunciou esta quarta-feira o segundo classificado da 2.ª Liga espanhola.

O ponta de lança luso-brasileiro, de 32 anos, estava a poucos meses de terminar contrato com a equipa espanhola, que conta também com os portugueses Daniel Carriço, Nélson Monte e Samuel Costa, mas vai permanecer no clube nas próximas duas épocas.

Dyego Sousa, que em Portugal alinhou no Leixões, Portimonense, Tondela, Marítimo, Sporting de Braga, Benfica e Famalicão, está a cumprir a primeira época no Almería e já alinhou em 20 jogos, apontando cinco golos.

O avançado representou a seleção portuguesa em duas ocasiões, nos empates frente à Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), disputados em março de 2019, ambos a contar para a fase de qualificação do Euro2020.