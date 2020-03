É considerado o 'novo Kaká' e está na mira do Real Madrid

Igor Gomes é a nova pérola do futebol brasileiro que está a deixar os radares dos grandes clubes europeus em estado de alerta. O jovem jogador do São Paulo, de 21 anos, já entrou na mira do Real Madrid, mas Barcelona, Sevilha e Ajax segundo adianta o jornal 'As', também estão atentos.





Igor Gomes Chegou ao São Paulo com 14 anos. A sua ascenção às equipas de sub-17 e sub-20 foi meteórica, chegando num ápice à formação principal.



Os seus desempenhos levaram o São Paulo a renovar o contrato no último mês de setembro até 2023, com uma milionária cláusula de 50 milhões.







O médio ofensivo, já considerado 'o novo Kaká', tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Os merengues têm por estratégia a contração de jovens valores, principalmente no Brasil, na esperança de encontrar um novo Neymar.