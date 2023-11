Eden Hazard treina com equipa da 3.ª divisão espanhola

Foto de familia tras el entrenamiento.



Encontráis al infiltrado ?‍???



Encantados de que nos acompañe una leyenda como tú @hazardeden10 pic.twitter.com/rZHKYyKeek — CF Rayo Majadahonda ?? (@RMajadahonda) November 14, 2023

Fora do cenário competitivo desde 10 de outubro, altura em que anunciou que ia retirar-se do futebol, Eden Hazard é esta terça-feira notícia em Espanha. Tudo porque o ex-internacional belga, de 32 anos, realizou um treino com o Rayo Majadahonda, clube que milita na Primera RFEF (equivalente à 3.ª divisão espanhola).Após a sessão de hoje, o ex-internacional belga fez as delícias de 11 jovens jogadores da formação do clube, onde também atua Enzo, filho do antigo craque de Real Madrid e Chelsea, e posou para uma fotografia. O momento foi registado por alguns pais e a foto, essa, posteriormente partilhada nas redes sociais do Rayo Majadahonda.