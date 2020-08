Éder Militão diz-se preparado para ocupar o lugar do "gladiador" Sergio Ramos

A cinco dias do jogo da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Manchester City, Éder Militão diz estar preparado para substituir o capitão merengue, Sergio Ramos, e que podem contar com ele a 100%. O antigo jogador do FC Porto confessa ainda que sonha em marcar o seu primeiro golo com a camisola 'blanca' frente aos citizens.





"É um momento único para mim, para dar tudo. Não está [Sergio] Ramos mas eu estarei para dar tudo. É uma grande oportunidade para demonstrar que podem contar comigo nos jogos fáceis e nos difíceis. Estou preparado e confiante. Espero que seja um jogo incrível", afirmou Militão em entrevista ao 'As', defenindo Sergio Ramos como um "gladiador"."Eu ficava impressionado ao ver Sergio Ramos pela televisão e agora estar com ele pessoalmente é incrível. Ele é um gladiador", afirmou.Questionado sobre como imagina o seu primeiro golo ao serviço do Real Madrid, o defesa brasileiro diz que pode ser já na próxima semana: "Sonho com isso agora, na Liga dos Campeões, em Manchester. O golo da vitória, num cabeceamento. Nem saberia como comemorar... mas nada é impossível e é o que vou procurar fazer", disse ainda.O jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Real madrid está agendado para a próxima sexta-feira, às 20 horas.