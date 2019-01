Eibar derrota Espanyol após sete jogos sem vitórias

O Eibar ganhou esta segunda-feira ao Espanyol por três golos sem resposta, quebrando uma série negativa de sete jogos seguidos sem vencer, seis dos quais para a liga espanhola e um para a Taça do Rei.O avançado espanhol Sergio Enrich inaugurou o marcador aos 24 minutos para a formação da casa, finalizando uma jogada coletiva com um remate cruzado já no interior da área adversária, naquele que foi o único golo do primeiro tempo.Na segunda metade da partida, aos 52 minutos, surgiu o 2-0 por intermédio do argentino Pablo de Blasis, e aos 84 minutos foi a vez do brasileiro Charles fazer o gosto ao pé no seguimento da marcação de um pontapé de canto, fixando o resultado final.Há dois meses que os bascos (11.º posto da La Liga) não conseguiam vencer um jogo, com a última vitória a ser celebrada a 24 de novembro último, na receção ao Real Madrid que acabou com três golos sem resposta a favor da formação da casa.