Eis a segunda vítima da época 'fracassada' do Barcelona: Éric Abidal abandona estrutura

A época fracassada do Barcelona continua a ter repercussões. Depois de perder o campeonato para o Real Madrid, da eliminação (humilhante) nos quartos-de-final da Champions diante do Bayern e de ver o seu treinador ser despedido, eis que os catalães assinalam mais uma saída do clube: Éric Abidal.





Através de um comunicado emitido esta terça-feira, o Barcelona indicou que o ex-internacional francês, que atualmente desempenhava funções como secretário técnico, rescindiu por mútuo acordo a ligação que tinha com a estrutura dos culé.